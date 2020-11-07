Благовещенские предприниматели могут возместить половину стоимости нового оборудования
Администрация Благовещенска продолжает приём заявок от предпринимателей на субсидии. На эти средства можно возместить до половины стоимости обновлённого оборудования.
Победители конкурса смогут получить субсидию не больше двух миллионов рублей. Заявки в администрации принимают до 17 ноября.
— Субсидии покроют часть стоимости оборудования для создания, развития или модернизации производства. Это устройства, станки и приборы, а также различные аппараты и установки для производства. Для участия в конкурсе нужно предоставить в администрацию необходимые документы, — сообщает пресс-служба администрации города.
Пакет документов включает технико-экономическое обоснование и описание целесообразности затрат, а также прогноз эффекта от реализации проекта.
Заявки принимают по адресу: улица Ленина, 133 в будние дни с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14. Порядок предоставления гранта и бланки документов опубликованы на сайте администрации. Они находятся в разделе «Экономика» – «Малое среднее предпринимательство» – «Формы поддержки предпринимательской деятельности (Финансовая поддержка)».
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (4162) 595-677, 595-673, 595-678.
Просмотров всего: 30