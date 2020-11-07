В благовещенском дворе нашли тело пожилой женщины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Благовещенске во дворе дома по улице Пушкина, 47 нашли труп пожилой женщины. По словам очевидцев, на место выезжала скорая помощь, но вскоре уехала.

— Погибшая женщина — 1940 года рождения. Причина смерти пока не установлена, подробности уточняются, — рассказали в пресс-службе городского отдела полиции. Напомним, ранее около дома по адресу Василенко, 12А обнаружили труп мужчины 1954 года рождения.

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