В Новосибирске уволят медсестру, которая таскала за волосы ребёнка

— Травматолог-ортопед и педиатр осмотрели ребенка. Травм и повреждений нет. Медсестра отстранена от работы, готовится приказ об её увольнении, — сообщили в минздравоохранения Новосибирской области.

Для расследования инцидента также создали совместную комиссию регионального минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, сообщает РИА Новости.

— В своей объяснительной записке главврачу медсестра написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать, — рассказала Болтенко.