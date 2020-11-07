Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

В Новосибирске уволят медсестру, которая таскала за волосы ребёнка

В Новосибирске уволят медсестру, которая таскала за волосы ребёнка
Фото: РИА Новости

В Новосибирской туберкулезной больнице медсестра схватила за волосы и кинула на кровать маленькую девочку. Такое видео появилось в интернете вчера, 6 ноября. Следственный комитет и прокуратура Новосибирска организовали проверку по факту жестокого обращения с детьми.

— Травматолог-ортопед и педиатр осмотрели ребенка. Травм и повреждений нет. Медсестра отстранена от работы, готовится приказ об её увольнении, — сообщили в минздравоохранения Новосибирской области.

Для расследования инцидента также создали совместную комиссию регионального минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, сообщает РИА Новости.

— В своей объяснительной записке главврачу медсестра написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать, — рассказала Болтенко.

Просмотров всего: 128

#дети #здоровье #медицина

распечатать


Общество

В благовещенском дворе нашли тело пожилой женщины

Коронавирус 15

Минздрав потребовал, чтобы в регионах всегда были свободные койки для больных COVID-19
Коронавирус

Количество заражений COVID-19 в Приамурье выросло на 17 %
Общество 1

Дальневосточные врачи познакомились со шведским опытом лечения коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь