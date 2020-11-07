В Новосибирске уволят медсестру, которая таскала за волосы ребёнка
В Новосибирской туберкулезной больнице медсестра схватила за волосы и кинула на кровать маленькую девочку. Такое видео появилось в интернете вчера, 6 ноября. Следственный комитет и прокуратура Новосибирска организовали проверку по факту жестокого обращения с детьми.
— Травматолог-ортопед и педиатр осмотрели ребенка. Травм и повреждений нет. Медсестра отстранена от работы, готовится приказ об её увольнении, — сообщили в минздравоохранения Новосибирской области.
Для расследования инцидента также создали совместную комиссию регионального минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, сообщает РИА Новости.
— В своей объяснительной записке главврачу медсестра написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать, — рассказала Болтенко.
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