На трассе возле Райчихинска горел автомобиль

В районе деревни Старая Райчиха сегодня, 7 ноября, в 8 утра заговелось авто. Toyota Wish загорелась на ходу, сообщили в пресс-службе ГЗ и ПБ Приамурья. Люди не пострадали.

Водитель заметил, что из-под капота идёт дым и сразу же вызвал пожарных.

— На место выехал дежурный караул пожарного поста села Старая Райчиха противопожарной службы области. Огнеборцы сразу приступили к тушению. Однако, в результате пожара машина оказалась полностью уничтожена огнём, — сообщили в пресс-службе ГЗ и ПБ Амурской области.

В ГИБДД области информации о возгорании не поступало.

Напомним, что это уже третье возгорание автомобиля в Приамурье за неделю. В среду в районе Нагорной, 10 взорвался автомобиль вместе с водителем. А на следующий день ещё одна машина загорелась около ОКЦ. Также на прошлой неделе на камеры видеонаблюдения попался возможный поджигатель транспорта.