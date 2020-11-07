Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 2

На трассе возле Райчихинска горел автомобиль

На трассе возле Райчихинска горел автомобиль
Фото: amurskiespasateli

В районе деревни Старая Райчиха сегодня, 7 ноября, в 8 утра заговелось авто. Toyota Wish загорелась на ходу, сообщили в пресс-службе ГЗ и ПБ Приамурья. Люди не пострадали.

Водитель заметил, что из-под капота идёт дым и сразу же вызвал пожарных.

— На место выехал дежурный караул пожарного поста села Старая Райчиха противопожарной службы области. Огнеборцы сразу приступили к тушению. Однако, в результате пожара машина оказалась полностью уничтожена огнём, — сообщили в пресс-службе ГЗ и ПБ Амурской области.

В ГИБДД области информации о возгорании не поступало.

Напомним, что это уже третье возгорание автомобиля в Приамурье за неделю. В среду в районе Нагорной, 10 взорвался автомобиль вместе с водителем. А на следующий день ещё одна машина загорелась около ОКЦ. Также на прошлой неделе на камеры видеонаблюдения попался возможный поджигатель транспорта.

Просмотров всего: 326

#дороги #ДТП #пожары #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске оторвавшееся колесо протаранило иномарку (видео)
Общество

Россельхознадзор пресёк перевозку в Приамурье больше 600 голов несертифицированных сельхозживотных

Общество

Хабаровская таможня ПТС не выдаёт, паспорта станут электронными
Происшествия 6

В Благовещенске у областной библиотеки сбили пешехода
Комментарии
Показать все (2)
  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Так может бензин проверить? И где заправлялись. На Воскресеновке бензин вообще ужас!!!! Суррогат!!!!

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А при чём тут бензин?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь