На дорогах сохраняется снежный накат и гололедица: погода на 8 ноября

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Днём облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки, по северо-западным районам сильный снег. Ветер северный, северо-западный до 6-11 метров в секунду. Температура на севере -2°С...-7°С, местами -8°С...-13°С, на юге -4°С...+1°С.

В Белогорске днём небольшой снег, вечером ясно. Днём температура -7°С…-6°С, ночью около -16°С. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Завитинске облачно с прояснениями. Температура днём -7°С...-4°С, ночью -15°С...-12°С. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

В Райчихинске продолжит идти небольшой снег. Днём температура -6°С…-4°С, ночью -14°С...-12°С. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду.

В Архаре продолжатся осадки — небольшой снег. Температура днём -5°С…-3°С, ночью до -14°С. Ветер северо-западный, 2-5 метров в секунду.

В Свободном днём облачно с прояснениями. Днём температура около -7°С, ночью -15°С...-13°С. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду.

В Шимановске днём малооблачно, вечером ясно. Температура днём -10°С...-8°С, ночью до -18°С. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду.

В Зее ясно. Днём температура -11°С...-8°С, ночью -18°С...-17°С. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В Сковородине ясно. Температура днём -13°С...-10°С, ночью до -20°С. Ветер северо-западный, 1-4 метра в секунду.

В Тынде ясно. Температура днём -16°С...-13°С, ночью -23°С...-22°С. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В Благовещенске ночью ясно, днём небольшой снег. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура -4°С...-5°С. Днём облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный до 3-6 метров в секунду. Температура вечером -13°С…-11°С, ночью ясно.