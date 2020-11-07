В Приамурье появится уникальный комплекс для занятий биатлоном

Фото: amurobl.ru

Амурские спортсмены создают уникальный комплекс для занятий биатлоном. Здесь будут проводить бесплатные тренировки для детей круглый год. Комплекс построят на стадионе в Моховой пади, который предоставили в пользование спортсменам безвозмездно, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Уникальный комплекс построят по инициативе амурской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый». До этого стадион не использовался по назначению, сейчас территорию расчистили от кустарника и провели электричество. Все работы спортсмены проводят своими силами.

— В ближайшее время мы установим снежную пушку. Нам необходимо 2,5 тысячи кубов снега, чтобы сделать лыжную трассу. Выход на неё будет прямиком со стадиона, где мы сделали стрельбище на 25 огневых рубежей, где будут стрелять из пневматических винтовок, — объяснил руководитель клуба Сергей Кузнецов.

На территории комплекса появится лыжная трасса, стрельбище, штрафной круг. зоны старта и финиша. Здесь же установят лыжероллерную трассу, так спортсмены смогут тренироваться круглый год. Заниматься здесь смогут не только спортсмены, но и любители зимних видов спорта, — бесплатно.

— Создать такой комплекс для занятий биатлоном было очень важно, потому что раньше в регионе такого не было и нам приходилось ездить на сборы в Алдан, Ижевск, Казань, Южно-Сахалинск и другие города, что было очень затратно. Теперь мы можем готовиться к соревнованиям в Амурской области. Ближайшие соревнования среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий - Skimir» состоятся в январе в Магнитогорске, — продолжил Сергей Кузнецов.

Первые сборы на новом комплексе пройдут уже в январе.