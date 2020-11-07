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7ноября
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сегодня, 11:42 0

В Благовещенске оторвавшееся колесо протаранило иномарку (видео)

В Благовещенске оторвавшееся колесо протаранило иномарку (видео)
Фото: 28.мвд.рф

Жителей Благовещенска просят помочь в поиске автомобиля, который скрылся с места происшествия 6 ноября между 13 и 14 часами в районе Лазо, 52. В районе дома по улице Лазо, 52 у машины на ходу отвалилось колесо, и протаранило припаркованный Toyota Mark II, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

«Тойота» получила сильные повреждения. Виновник происшествия скрылся с места.

Госавтоинспекция ищет свидетелей. Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом автомобиле, просят сообщить в отделение ГИБДД по номерам телефонов 8 (4162) 59-46-86, 8 (962) 285-82-40 или в дежурную часть 8 (4162) 42-52-62.

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#дороги #ДТП

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