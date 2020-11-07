Михаила Ефремова этапировали в колонию

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

По информации «ОНК Газеты», Ефремова этапировали в Белгородскую область.

Ранее Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора. Он мотивировал это планами создать тюремный театр.

Напомним, Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, приговорен к 8 годам лишения свободы