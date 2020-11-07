Михаила Ефремова этапировали в колонию
Михаила Ефремова этапировали в колонию. Точное место, где будет отбывать наказание актёр, сообщат одному из его родственников, сообщает РИА Новости.
По информации «ОНК Газеты», Ефремова этапировали в Белгородскую область.
Ранее Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора. Он мотивировал это планами создать тюремный театр.
Напомним, Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, приговорен к 8 годам лишения свободы
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