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7ноября
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сегодня, 11:20 0

Михаила Ефремова этапировали в колонию

Михаила Ефремова этапировали в колонию
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Михаила Ефремова этапировали в колонию. Точное место, где будет отбывать наказание актёр, сообщат одному из его родственников, сообщает РИА Новости.

По информации «ОНК Газеты», Ефремова этапировали в Белгородскую область.

Ранее Ефремов изъявлял желание отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5, где он находился после вынесения приговора. Он мотивировал это планами создать тюремный театр.

Напомним, Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, приговорен к 8 годам лишения свободы

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#культура #суды #шоу-бизнес

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