Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:25 0

Деревья возле благовещенского дома ремёсел нарядили в вязанную одежду

Деревья возле благовещенского дома ремёсел нарядили в вязанную одежду
Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

В Благовещенске впервые прошла необычная акция — ярнбомбинг. Деревья возле дома ремёсел нарядили в вязаную одежду. Над костюмами трудились 10 мастериц из Благовещенска, Зеи и Белогорска, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Акцию организовали в доме ремёсел, принять участие могли все, кто хоть немного умеет вязать.

— Мы пригласили всех, кто умеет вязать – неважно, на спицах или крючком, — объединиться и связать одежду для деревьев возле нашего Дома ремёсел, — рассказывает руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Городского дома культуры «Дом ремесел» Наталья Белоноженко.

Вязать наряды для деревьев пришли рукодельницы и привели своих детей. Совместными усилиями нарядили 10 деревьев. Весной вязаную одежду планируют постирать и убрать до зимы.

— Надеемся, что мы вместе сделали мир чуточку лучше. Совместная работа ещё больше объединила взрослых и юных мастеров, опытных и тех, кто только учится вязать. Так, в одном из полотнищ есть фрагмент, связанный маленькой девочкой, это её первая работа. А улыбки наших посетителей и прохожих говорят о том, что людям понравилась идея, — рассказала Наталья Белоноженко.

Также, в Доме ремёсел открыли открыли выставку-конкурс мастеров, увлечённых вязанием и валянием — «Тёплая сказка».

Просмотров всего: 38

#культура

распечатать


В России и мире

Михаила Ефремова этапировали в колонию
Культура 1

Умер Михаил Жванецкий
Общество 12

В Благовещенске представили коллекцию «На золотом крыльце сидели»
Общество 2

Благодаря сертификатам на допобразование кружки в Благовещенске стало посещать больше детей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь