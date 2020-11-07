Деревья возле благовещенского дома ремёсел нарядили в вязанную одежду

Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

В Благовещенске впервые прошла необычная акция — ярнбомбинг. Деревья возле дома ремёсел нарядили в вязаную одежду. Над костюмами трудились 10 мастериц из Благовещенска, Зеи и Белогорска, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Акцию организовали в доме ремёсел, принять участие могли все, кто хоть немного умеет вязать.

— Мы пригласили всех, кто умеет вязать – неважно, на спицах или крючком, — объединиться и связать одежду для деревьев возле нашего Дома ремёсел, — рассказывает руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Городского дома культуры «Дом ремесел» Наталья Белоноженко.

Вязать наряды для деревьев пришли рукодельницы и привели своих детей. Совместными усилиями нарядили 10 деревьев. Весной вязаную одежду планируют постирать и убрать до зимы.

— Надеемся, что мы вместе сделали мир чуточку лучше. Совместная работа ещё больше объединила взрослых и юных мастеров, опытных и тех, кто только учится вязать. Так, в одном из полотнищ есть фрагмент, связанный маленькой девочкой, это её первая работа. А улыбки наших посетителей и прохожих говорят о том, что людям понравилась идея, — рассказала Наталья Белоноженко.

Также, в Доме ремёсел открыли открыли выставку-конкурс мастеров, увлечённых вязанием и валянием — «Тёплая сказка».