Школьник из Приамурья выставил на продажу учителя английского

Фото: www.instagram.com/blg_news/

На популяной платформе бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже учителя английского языка. На продажу выставили педагога из села Николо-Александровка Октябрьского района. Объявление быстро разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

Судя по фото, сделанном, скорее всего, во время урока, на продажу преподавателя выставил нерадивый ученик. Школьник поместил своё объявление в раздел «собаки», а в описании указал типичное для животных «отдам в хорошие руки, к лотку приучена, выгуливать не надо». Также обиженный ученик добавил: «правда мозги просадит вам, но не страшно». Цену поставил демократичную — всего в 1 рубль, а вот номер телефона предпочёл скрыть.

Пользователи сети таким поступком ученика школы возмутились, шутка никому не показалась смешной.

На момент публикации материала объявление уже удалили с сайта.