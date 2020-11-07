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7ноября
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сегодня, 11:05 3

Школьник из Приамурья выставил на продажу учителя английского

Школьник из Приамурья выставил на продажу учителя английского
Фото: www.instagram.com/blg_news/

На популяной платформе бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже учителя английского языка. На продажу выставили педагога из села Николо-Александровка Октябрьского района. Объявление быстро разлетелось по местным пабликам в социальных сетях.

Судя по фото, сделанном, скорее всего, во время урока, на продажу преподавателя выставил нерадивый ученик. Школьник поместил своё объявление в раздел «собаки», а в описании указал типичное для животных «отдам в хорошие руки, к лотку приучена, выгуливать не надо». Также обиженный ученик добавил: «правда мозги просадит вам, но не страшно». Цену поставил демократичную — всего в 1 рубль, а вот номер телефона предпочёл скрыть.

Пользователи сети таким поступком ученика школы возмутились, шутка никому не показалась смешной.

На момент публикации материала объявление уже удалили с сайта.

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#школа

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    39 минут назад

    Недоумку захотелось купить мозги, а денег нет. У таких всегда кто то виноват.

  • sms-ка

    sms-ка
    34 минуты назад

    Прикольно. У некоторых учителей мозгов меньше, чем у учеников. Жертвы ЕГЭ.

  • Поиск

    Поиск
    32 минуты назад

    Читатель инфо 5 минут назад

    Недоумку захотелось купить мозги, а денег нет. У таких всегда кто то виноват.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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