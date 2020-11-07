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7ноября
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сегодня, 10:36 0

В Приамурье фермер брал кредиты по поддельным документам

В Приамурье фермер брал кредиты по поддельным документам
Фото: pixabay.com

В Амурской области суд признал виновным главу крестьянского хозяйства, который по поддельным документам получил кредит. Амурчанин подал ложные сведения о финансовом положении фирмы, сообщили в пресс-службе благовещенского суда.

В 2017 году мужчина решил взять у банка крупные займы на 6,7 миллионов и 77 миллионов рублей. Документы для получения кредитов подготовила бухгалтер, которой глава предприятия также не сообщил о реальном положении дел.

Задолженность перед контрагентами была занижена на 88,9 миллионов рублей и по бумагам составила 100,5 миллионов рублей. Банк, получив недостоверную информацию кредит оформил, мужчина получил в общей сумме 83,7 миллионов рублей, которые потратил на хозяйственную деятельность фирмы. А в 2019 году глава фирмы объявил о банкротстве. К тому времени, задолженность перед банком составила более 79 миллионов рублей.

Дело рассмотрели в особом порядке, осужденный свою вину признал полностью и активно способствовал раскрытию дела. Эти два обстоятельства, а также инвалидность обвиняемого, двух несовершеннолетних детей и отца под опекой суд учёл как смягчающие обстоятельства.

Главе фермерского хозяйства назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, также осужденному необходимо погасить долг перед банком. На имущество амурчанина наложен арест.

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#суды #криминал #сельское хозяйство

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