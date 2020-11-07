Минздрав потребовал, чтобы в регионах всегда были свободные койки для больных COVID-19

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Министр уточнил, что незамедлительную помощь должны получать больные с проблемами дыхания, в те, кому нужны только лекарства, могут лечиться дома, но под строгим контролем врача. Такие условия должны обеспечить местные власти.

— Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациями помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке, — сказал министр.

Также Мурашко подчеркнул, что те, кто получает лечение на дому, должны быть бесплатно обеспечены лекарствами, средства на это уже выделили. Рекомендовано выдавать препараты сразу, после постановки диагноза, чтобы у больных отпала необходимость самостоятельно ходить по аптекам.

Кроме того, регионам рекомендовано создать амбулаторные центры для заражённый COVID-19, чтобы разгрузить скорую помощь.

В Приамурье за счёт освобождения медучреждений от профильных пациентов, для ковидных пациентов предоставлено уже 1530 коек.