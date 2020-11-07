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7ноября
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сегодня, 10:15 9

Минздрав потребовал, чтобы в регионах всегда были свободные койки для больных COVID-19

Минздрав потребовал, чтобы в регионах всегда были свободные койки для больных COVID-19
Фото: pixabay.com

Минздрав потребовал от регионов резерва в 20% коек для новых больных с коронавирусной инфекцией. Об этом во время селекторного совещания сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РБК.

Министр уточнил, что незамедлительную помощь должны получать больные с проблемами дыхания, в те, кому нужны только лекарства, могут лечиться дома, но под строгим контролем врача. Такие условия должны обеспечить местные власти.

— Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациями помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке, — сказал министр.

Также Мурашко подчеркнул, что те, кто получает лечение на дому, должны быть бесплатно обеспечены лекарствами, средства на это уже выделили. Рекомендовано выдавать препараты сразу, после постановки диагноза, чтобы у больных отпала необходимость самостоятельно ходить по аптекам.

Кроме того, регионам рекомендовано создать амбулаторные центры для заражённый COVID-19, чтобы разгрузить скорую помощь.

В Приамурье за счёт освобождения медучреждений от профильных пациентов, для ковидных пациентов предоставлено уже 1530 коек.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Рекомендуется не значит обязательно?

    Властям амурской области можно и дальше раслаблятся?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Больницу продали вовремя на набережной"

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    рассея))) теперь эти 20% всегда будут свободны именно для отчетности

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Предположу, что сейчас в больницах появится "конвейер". Чуть полегчало и домой...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Все верно, зачем статистику смертей в больнице портить, дома мрите"

  • invv

    invv
    55 минут назад

    20% должны быть свободны? Похоже, что и онкодиспансер придется освобождать.

  • DimonS

    DimonS
    44 минуты назад

    Зачем онкодиспансер? Усть-Ивановская больница есть еще.

  • Руконог

    Руконог
    43 минуты назад

    ошибку исправьте во втором абзаце

  • Karasik

    Karasik
    23 минуты назад

    МИНЗДРАВ ПОТРЕБОВАЛ, ЧТОБЫ В РЕГИОНАХ ВСЕГДА БЫЛИ...

    ну потребовал и потребовал.

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