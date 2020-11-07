Количество заражений COVID-19 в Приамурье выросло на 17 %

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По итогам недели в Амурской области прирост количества заболевших COVID-19 составил 17%. Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, наименьший прирост зафиксирован на Чукотке — 6%.

По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 712 858 случаев заболевания COVID-19. Это четвёртое место в мире. На третьем месте Бразилия, на втором — Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 9 576 594 человека.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Mr. Mustard