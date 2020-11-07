Похороненная заживо китаянка выжила после трёх дней в могиле

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Как стало известно, об исчезновении женщины сообщила её невестка. Она рассказала полиции, что вечером муж посадил мать на тележку и куда-то увёз. Утром он вернулся и сказал жене, что отправил мать к родственникам.

Когда полицейские приехали на указанное место, то услышали раздававшиеся из-под земли крики. Они принялись копать и вскоре добрались до погребенной женщины.

Женщина пролежала в могиле примерно 70 часов, прежде чем её нашли и отвезли в больницу. После спасения мать проживала, что сын может попасть за решётку.

Также стало известно, что у женщины были парализованы ноги, поэтому она не могла выбраться сама.

На допросе мужчина сознался, что отвез мать на кладбище, сбросил её в заброшенную могилу и засыпал землей. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы.