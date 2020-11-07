Похороненная заживо китаянка выжила после трёх дней в могиле
В Китае 58-летний мужчина заживо похоронил свою мать. 79-летняя женщина пробыла без воды и еды три дня. Суд вынес приговор обвиняемому, сообщает РИА Новости.
Как стало известно, об исчезновении женщины сообщила её невестка. Она рассказала полиции, что вечером муж посадил мать на тележку и куда-то увёз. Утром он вернулся и сказал жене, что отправил мать к родственникам.
Когда полицейские приехали на указанное место, то услышали раздававшиеся из-под земли крики. Они принялись копать и вскоре добрались до погребенной женщины.
Женщина пролежала в могиле примерно 70 часов, прежде чем её нашли и отвезли в больницу. После спасения мать проживала, что сын может попасть за решётку.
Также стало известно, что у женщины были парализованы ноги, поэтому она не могла выбраться сама.
На допросе мужчина сознался, что отвез мать на кладбище, сбросил её в заброшенную могилу и засыпал землей. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы.
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