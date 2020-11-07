Дальневосточные врачи познакомились со шведским опытом лечения коронавируса

Фото: minvr.gov.ru

Для врачей Дальнего Востока провели телемост с Михаилом Неклюдовым, старшим врачом клиники анестезиологии-реаниматологии Каролинского университетского госпиталя в Стокгольме. Он поделился опытом лечения и предотвращения COVID-19 в Швеции, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

— Доктор медицинских наук Михаил Неклюдов больше 22 лет работает в Каролинском университетском госпитале, самом крупном медицинском учреждении Швеции. Если говорить про сам госпиталь, то это не только медицинское, но научно-исследовательское, и образовательное учреждение, — рассказал управляющий директор Агенства Михаил Югай.

Онлайн-встреча прошла в формате ответов на вопросы. Обсудили не только лечение пациентов, но и особенность работы для самих врачей, психологические аспекты и предотвращение выгорания. Также Михаил Неклюдов поделился опытом шведской стратегии по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией. Так как не все медики имели возможность в назначенное время присоединиться к эфиру, запись телемоста сохранена в сети.

Это уже не первая онлайн-встреча для дальневосточных медиков, 5 ноября ведущие специалисты Москвы делились опытом лечения COVID-19 на дому и рассказывали о применении плазмы переболевших.