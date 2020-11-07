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Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий
Фото: Сергей Поляков/ РИА Новости

В Москве в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич, передаёт ТАСС.

Как рассказал Сташкевич, причиной смерти стали преклонный возраст и болезни, пишет «Российская газета».

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком кранов.

Студентом участвовал в художественной самодеятельности, писал монологи и миниатюры. Первую книгу опубликовал в 1980-м. Первый спектакль поставил в 1987-м.

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#культура #память

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Комментарии
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  • Epimetey

    Epimetey
    2 часа назад

    очень жаль.

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