Умер Михаил Жванецкий

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Как рассказал Сташкевич, причиной смерти стали преклонный возраст и болезни, пишет «Российская газета».

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком кранов.

Студентом участвовал в художественной самодеятельности, писал монологи и миниатюры. Первую книгу опубликовал в 1980-м. Первый спектакль поставил в 1987-м.