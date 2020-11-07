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Выбор читателей за 6 ноября

Выбор читателей за 6 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 6 ноября.

Новые ограничения по COVID-19 в Приамурье: отключение Wi-Fi, детям закрыть доступ в ТЦ, свадьбы — без гостей

Региональные власти прибегли к более серьёзным мерам по борьбе с коронавирусом. В течение недели в Амурской области заразились инфекцией более тысячи человек.

В Благовещенске таксист приехал на вызов с битой и угрозами

Жители Благовещенска вызвали такси, но спустя время назначенный на вызов водитель попросил их отменить заказ. Они отказались, на что водитель пообещал приехать и разобраться с ними. Позже он подъехал на указанный в приложении адрес, вооружившись битой. Полиция проводит проверку по данному факту.

Пациенты с COVID-19 могут «разносить» вирус до двух месяцев

В медицинской среде появилась информация о том, что больной COVID-19 может оставаться заразным в течение более длительного срока, чем считалось раньше. Эксперты уже говорят, что, если это окажется действительно так, справиться с распространением инфекции будет очень сложно.

WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений

Новую функцию можно будет использовать по желанию, при её активации сообщения будут исчезать через 7 дней. В групповом чате настройки сможет установить только администратор. Нововведение появится у всех пользователей в течение месяца, сообщили в официальном блоге компании.

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#Обзор #интернет #СМИ

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