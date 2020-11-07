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Россельхознадзор пресёк перевозку в Приамурье больше 600 голов несертифицированных сельхозживотных

Россельхознадзор пресёк перевозку в Приамурье больше 600 голов несертифицированных сельхозживотных
Фото: pixabay.com

В Приамурье инспекторы Россельхознадзора предотвратили перевоз несертифицированных сельскохозяйственных животных. На территорию области пытались провезти три крупные партии скота в общей сложности в 626 голов.

— Скот неизвестного происхождения без сертификатов создаёт риск заноса в регион инфекций, опасных как для животных, так и для человека. Животных обнаружили в трёх грузовиках, направляющихся из Забайкальского края в Приморский. Нарушители знали о порядке провоза сельхозживотных. Однако проигнорировали требования и сознательно пошли на нарушение. Гражданам назначены штрафы и выданы предписания по возвращению животных к местам отгрузки, — рассказали в ведомстве.

В управление Россельхознадзора Забайкальского края направлены письма о принятии мер в рамках законодательства РФ. Животных необходимо поставить на карантин.

Напомним, что с начала 2020 года выявлены попытки ввоза в Приамурье около шести тысяч голов несертифицированных живых сельскохозяйственных животных. В июле на трассе «Амур» инспекторы Россельхознадзора задержали два грузовика с 517 овцами.

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#дороги #животные #происшествия

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