Россельхознадзор пресёк перевозку в Приамурье больше 600 голов несертифицированных сельхозживотных

В Приамурье инспекторы Россельхознадзора предотвратили перевоз несертифицированных сельскохозяйственных животных. На территорию области пытались провезти три крупные партии скота в общей сложности в 626 голов.

— Скот неизвестного происхождения без сертификатов создаёт риск заноса в регион инфекций, опасных как для животных, так и для человека. Животных обнаружили в трёх грузовиках, направляющихся из Забайкальского края в Приморский. Нарушители знали о порядке провоза сельхозживотных. Однако проигнорировали требования и сознательно пошли на нарушение. Гражданам назначены штрафы и выданы предписания по возвращению животных к местам отгрузки, — рассказали в ведомстве.

В управление Россельхознадзора Забайкальского края направлены письма о принятии мер в рамках законодательства РФ. Животных необходимо поставить на карантин.

Напомним, что с начала 2020 года выявлены попытки ввоза в Приамурье около шести тысяч голов несертифицированных живых сельскохозяйственных животных. В июле на трассе «Амур» инспекторы Россельхознадзора задержали два грузовика с 517 овцами.