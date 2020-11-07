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сегодня, 08:32 0

ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой войны

ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой войны
Фото: pixabay.com

Единогласным решением Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция России об уважении памяти жертв Второй мировой войны, сообщает РИА Новости. 8 и 9 мая провозглашены Днями памяти и примирения.

«Предлагаем всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны», — говорится в резолюции.

В Амурской области в этом году, не смотря на пандемию, празднование Дня Победы прошло во всех населенных пунктах без массовых гуляний.

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#история

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