ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой войны

«Предлагаем всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны», — говорится в резолюции.

В Амурской области в этом году, не смотря на пандемию, празднование Дня Победы прошло во всех населенных пунктах без массовых гуляний.