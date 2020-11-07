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7ноября
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сегодня, 08:02 0

Со следующего года изменится порядок сдачи ЕГЭ по информатике

Со следующего года изменится порядок сдачи ЕГЭ по информатике
Фото: https://pixabay.com/

ЕГЭ по информатике в следующем году амурские школьники будут сдавать на компьютерах. Это позволило включить в экзамен задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Экзамен по информатике будет состоять из 27 заданий с кратким ответом. Так как все задания ученики будут выполнять с помощью компьютера, контрольно-измерительные материалы (КИМ) к ЕГЭ включают 9 новых заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Остальные 18 заданий сохранили преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет. Разработчики адаптировали задания к новой форме сдачи экзамена, сообщает в своём инстаграм-аккаунте управления образования города Благовещенска.

Изменится в школах и преподавание предмета основы безопасности жизнедеятельности. Новый курс ОБЖ научит соблюдению цифровой и кибербезопасности, а также даст рекомендации по борьбе со стрессом.

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#дети #образование #школа

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