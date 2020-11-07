Со следующего года изменится порядок сдачи ЕГЭ по информатике

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ЕГЭ по информатике в следующем году амурские школьники будут сдавать на компьютерах. Это позволило включить в экзамен задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

Экзамен по информатике будет состоять из 27 заданий с кратким ответом. Так как все задания ученики будут выполнять с помощью компьютера, контрольно-измерительные материалы (КИМ) к ЕГЭ включают 9 новых заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Остальные 18 заданий сохранили преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет. Разработчики адаптировали задания к новой форме сдачи экзамена, сообщает в своём инстаграм-аккаунте управления образования города Благовещенска.

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