Гороскоп 7 ноября: Рыбам лучше побыть с семьёй, а Козерогам понадобится твёрдость

Восход Солнца: 07:30

Заход Солнца: 16:56

Солнце в Скорпионе.

Овен. Будьте сдержаны, вас захлестнут эмоции от известий о близком друге. День лучше посвятить спорту, встречам с друзьями, домашним хлопотам.

Телец. Погуляйте в парке, сходите в бассейн, займитесь спортом, позаботьтесь о своём здоровье. Во второй половине дня вас ждёт приятное известие или весьма выгодное предложение.

Близнецы. Положитесь на свою интуицию, дружеские советы могут быть ошибочны. Будьте осторожны в отношениях с близкими людьми и не старайтесь верховодить.

Рак. Займитесь планами на будущее или попытайтесь разобраться в настоящем. Финансовые вопросы вас не будут беспокоить, но от спонтанных покупкок лучше всё-таки воздержаться.

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Лев. В первой половине дня вам придётся побороться за свои интересы, но уже после обеда вас встретит доброжелатель или надёжный друг. Они помогут избежать неприятностей.

Дева. У вас будет достаточно сил и целеустремлённости, чтобы добиться своего. Вы ясно видите, чего и как хотите добиться, а смелости вам будет не занимать.

Весы. Отдохните от деловых контактов и совещаний. Советы и помощь близких друзей придутся весьма кстати. Сделки с недвижимостью будут удачными.

Скорпион. Пора узнавать что-то новое, отправиться в путешествие или заводить знакомства. Со всеми неприятностями получится справиться, а ваши идеи будут иметь успех.

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Стрелец. Сегодня можно полениться и поберечь силы. Прведите день дома, с семьёй, наведите порядок в эмоциях и квартире.

Козерог. Проявите твёрдость и отстаивайте свою точку зрения. Вас поддержат высшие силы, покровители и партнёры, а выгодные предложения будут сыпаться чуть ли не с неба.

Водолей. Важные решения лучше отложить, особенно те, которые касаются с покупкой недвижимости. Не торопитесь с выводами, и постарайтесь побольше оставаться в уединении.

Рыбы. Вы почувствуете особенную нежность к супругу, ваши отношения станут невероятно близкими. Постарайтесь не принимать кардинальные решения, посвятите день своим родым и близким.

Астролог: Вальдемар Небоходцев