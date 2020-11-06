Первых пациенток благовещенского городского роддома приняли в перинатальном центре
Первые 15 рожениц поступили в амурский областной перинатальный центр из городского роддома. Напомним, на базе роддома организуют инфекционный госпиталь.
Перевод пациенток из роддома в перинатальный центра начался 3 ноября. Доставлять туда будущих мам будут на скорой по экстренным показаниям.
«Для рожениц созданы комфортные условия пребывания, максимальное размещение двухместное, в каждой палате имеются душ и туалет, организовано индивидуальное питание в палатах. По планам до конца года перинатальный центр примет порядка 300 рожениц из Благовещенска, именно такое число амурчанок сейчас зарегистрировано с доношенными сроками беременности», сообщает пресс-служба областного правительства.
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