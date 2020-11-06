Первых пациенток благовещенского городского роддома приняли в перинатальном центре

Перевод пациенток из роддома в перинатальный центра начался 3 ноября. Доставлять туда будущих мам будут на скорой по экстренным показаниям.

«Для рожениц созданы комфортные условия пребывания, максимальное размещение двухместное, в каждой палате имеются душ и туалет, организовано индивидуальное питание в палатах. По планам до конца года перинатальный центр примет порядка 300 рожениц из Благовещенска, именно такое число амурчанок сейчас зарегистрировано с доношенными сроками беременности», сообщает пресс-служба областного правительства.