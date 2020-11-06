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сегодня, 19:04 0

Первых пациенток благовещенского городского роддома приняли в перинатальном центре

Первых пациенток благовещенского городского роддома приняли в перинатальном центре

Первые 15 рожениц поступили в амурский областной перинатальный центр из городского роддома. Напомним, на базе роддома организуют инфекционный госпиталь.

Перевод пациенток из роддома в перинатальный центра начался 3 ноября. Доставлять туда будущих мам будут на скорой по экстренным показаниям.

«Для рожениц созданы комфортные условия пребывания, максимальное размещение двухместное, в каждой палате имеются душ и туалет, организовано индивидуальное питание в палатах. По планам до конца года перинатальный центр примет порядка 300 рожениц из Благовещенска, именно такое число амурчанок сейчас зарегистрировано с доношенными сроками беременности», сообщает пресс-служба областного правительства.

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#коронавирус #дети #медицина

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