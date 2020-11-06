В Приамурье — 161 новый случай COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщает о 161 новом случае коронавируса в регионе, зарегистрированном за последние сутки.

— У 125 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (78 процентов), у 8 — бессимптомно (5 процентов), у 28 — в виде пневмонии (17 процентов), — уточнили в ведомстве.

В общей сложности, в регионе зарегистрировано уже 7543 случая COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, для 5976 пациентов заболевание закончилось выздоровлением, для 68 – летальным исходом.

При этом под наблюдением амурских медиков остаются более четырёх тысяч заразившихся коронавирусом. На данный момент в больницах, подчинённых региональному минздраву, находится на стационарном лечении 1296 пациентов с COVID-19, на амбулаторном — 3009.