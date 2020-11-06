Зачинщица конфликта в волгоградском чате извинилась перед семьёй погибшего

Женщина считает, что случившееся — трагедия и для семьи Романа Гребенюка, и для ее семьи.

«Мы приносим самые глубочайшие извинения этой семье. Мы правда ничего этого не хотели. Это просто несчастное обстоятельство!» — сказала она.

По её словам, они надеялись, что Роман выживет.

Трагедия произошла вечером 23 октября. Арсен Мелконян в отделении банка в Центральном районе Волгограда несколько раз ударил по голове Романа Гребенюка. По информации следствия, накануне в родительском чате произошёл конфликт между сестрой Мелконяна и Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в её адрес. Пострадавший неделю находился в коме, 1 ноября он скончался.

Мелконян арестован до 24 декабря. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.