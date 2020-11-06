Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:48 0

В США среди избирателей обнаружили почти два миллиона «мёртвых душ»

В США среди избирателей обнаружили почти два миллиона «мёртвых душ»
Фото: fishki.net

В США судебные наблюдатели сравнили данные демографической статистики с зарегистрированными избирателями и зафиксировали около двух миллионов махинаций, пишет «Комсомольская правда».

Оказалось, что в 29 американских штатах отправлено более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса. В некоторых штатах это количество было завышено почти в два раза. К примеру, в Техасе зафиксировали 187 бюллетеней на сотню избирателей.

Как ранее сообщил кандидат исторических наук Ярослав Левин, в США нет аналога Центральной избирательной комиссии, власти штатов лишь сообщают результаты подсчёта. Из-за отсутствия контроля и происходят вбросы.

В настоящее время в США продолжается подсчет голосов после прошедших 3 ноября выборов на пост президента.

Юрий Рогулёв, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта считает, что победитель будет известен не скоро и впереди ещё череда судов.

Просмотров всего: 75

#выборы #США

распечатать


В России и мире

В США женщина болела коронавирусом 105 дней

В России и мире

Байден заявил, что его победа на выборах в США уже очевидна
В России и мире

Четверо детей в США больше двух лет жили в доме с телом умершей матери
В России и мире

В США россиянин получил 8 лет тюрьмы за финансовое мошенничество в интернете
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь