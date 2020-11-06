В США среди избирателей обнаружили почти два миллиона «мёртвых душ»

Оказалось, что в 29 американских штатах отправлено более чем на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, обладающих правом голоса. В некоторых штатах это количество было завышено почти в два раза. К примеру, в Техасе зафиксировали 187 бюллетеней на сотню избирателей.

Как ранее сообщил кандидат исторических наук Ярослав Левин, в США нет аналога Центральной избирательной комиссии, власти штатов лишь сообщают результаты подсчёта. Из-за отсутствия контроля и происходят вбросы.

В настоящее время в США продолжается подсчет голосов после прошедших 3 ноября выборов на пост президента.

Юрий Рогулёв, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта считает, что победитель будет известен не скоро и впереди ещё череда судов.