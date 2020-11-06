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6ноября
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сегодня, 19:30 0

Василий Орлов поздравил победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»

Василий Орлов поздравил победителей всероссийского конкурса «Большая перемена»
Фото: amurobl.ru

14 школьников из Амурской области поучаствовали в финале всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошёл в «Артеке». Восемь из них оказались победителями.

В состав амурской команды вошли ученики 9-11 классов из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Зеи, Тынды и села Чигири Благовещенского района. Всего в финале приняли участие 1200 детей со всей страны. После самолёта наших ребят привезли в актовый зал Амурского института развития образования, где их по видеосвязи поздравил губернатор области Василий Орлов и министр образования и науки Светлана Яковлева.

– Вы выступили очень достойно. 8 из 14-ти – это блестящий результат! То есть, почти вся наша команда. Вместе с тем хочу сказать, что те, кто не стал победителями вот таких суперфиналов, тоже достойны высокой похвалы. Вы попали в финал из миллиона участников отборочного тура. Вероятность посчитайте себе в пропорции. Спасибо всем вам. Вы наше будущее, хорошее светлое будущее, – сказал Василий Александрович.

Как уже писали журналисты Амур.инфо победители «Большой перемены» получили денежные сертификаты. Многие хотят вложить эти средства в обучение в ВУЗе, компьютерную технику, ипотеку. Трое ребят выиграли по миллиону рублей, еще пятеро по 200 тысяч. Наставники победителей – школьников по 150 тысяч рублей.

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#губернатор #дети #образование

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