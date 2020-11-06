Бабушка амурского губернатора отметила 90-летний юбилей

— Очень ей горжусь, она заслуженный учитель, преподавала в БГПУ, выпустила не одно поколение будущих учителей. Благодарю за заботу, любовь и уроки — всегда и сейчас. Долгих лет! — с нежностью написал Василий Орлов.

Губернатор пожелал всем амурчанам беречь своих родных и близких и ещё раз напомнил, что семья — это самое важное, что у нас есть.

В целом амурчанам нравится аккаунт амурского губернатора и жители к руководителю области относятся позитивно. Об этом в своём рейтинге рассказал центр политической конъюнктуры.