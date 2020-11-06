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6ноября
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сегодня, 18:58 0

Бабушка амурского губернатора отметила 90-летний юбилей

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём инстаграм-аккаунте поделился с подписчиками фотографией с семейного праздника. Вчера его бабушка, Луиза Ступникова отметила 90-летний юбилей.

— Очень ей горжусь, она заслуженный учитель, преподавала в БГПУ, выпустила не одно поколение будущих учителей. Благодарю за заботу, любовь и уроки — всегда и сейчас. Долгих лет! — с нежностью написал Василий Орлов.

Губернатор пожелал всем амурчанам беречь своих родных и близких и ещё раз напомнил, что семья — это самое важное, что у нас есть.

В целом амурчанам нравится аккаунт амурского губернатора и жители к руководителю области относятся позитивно. Об этом в своём рейтинге рассказал центр политической конъюнктуры.

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#жизнь #областная власть #праздники

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