Новые ограничения по COVID-19 в Приамурье: отключение Wi-Fi, детям закрыть доступ в ТЦ, свадьбы — без гостей

Региональные власти прибегли к более серьёзным мерам по борьбе с коронавирусом. В течение недели в Амурской области заразились инфекцией более тысячи человек.

В частности, Роспотребнадзор предложил усилить контроль за школьниками, которые с завтрашнего дня будут находиться на каникулах. Детям рекомендовано оставаться дома, во всяком случае, не гулять по торговым центрам. Заболеваемость среди детей невысокая, но уже более 2 300 несовершеннолетних в регионе находятся на карантине как контактные по «ковиду». Нескольких из них в торговых центрах «застукали» во время проверок.

Губернатор Приамурья уже распорядился пускать детей в торговые центры только в сопровождении взрослых, а владельцам ТЦ надлежит за этим тщательно следить. Решено запретить и работу бесплатных точек Wi-Fi в торговых центрах и точках общепита. Это, по задумке властей, тоже должно поспособствовать снижению численности подростков в общественных местах.

Похожие рекомендации медики дают и для пожилых людей.

— Работающие граждане 65+ имеют возможность до 30 ноября уйти на оплачиваемый больничный. При этом неработающие пожилые граждане продолжают вести достаточно активный образ жизни. В ходе рейдовых проверок мы отмечаем значительное количество пожилых лиц в общественном транспорте, торговых центрах и иных людных местах. Предлагаем активизировать работу по контролю режима самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, — заявила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Решили запретить в Приамурье и свадьбы с гостями. Точнее — торжественные регистрации браков в подразделениях ЗАГСа в присутствии большого количества народа.

Наибольший рост новых случаев в регионе наблюдается в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Зее, Свободном, Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Тындинском районах.

В регионе уже более 6 тысяч человек находятся на самоизоляции как контактировавшие с больными COVID-19. Болеет коронавирусом 4 305 человек, из их числа 1 296 пациентов лечатся в стационарах, остальные — на дому.