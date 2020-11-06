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6ноября
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сегодня, 17:11 9

Новые ограничения по COVID-19 в Приамурье: отключение Wi-Fi, детям закрыть доступ в ТЦ, свадьбы — без гостей

Новые ограничения по COVID-19 в Приамурье: отключение Wi-Fi, детям закрыть доступ в ТЦ, свадьбы — без гостей
Фото: pixabay.com

Региональные власти прибегли к более серьёзным мерам по борьбе с коронавирусом. В течение недели в Амурской области заразились инфекцией более тысячи человек.

В частности, Роспотребнадзор предложил усилить контроль за школьниками, которые с завтрашнего дня будут находиться на каникулах. Детям рекомендовано оставаться дома, во всяком случае, не гулять по торговым центрам. Заболеваемость среди детей невысокая, но уже более 2 300 несовершеннолетних в регионе находятся на карантине как контактные по «ковиду». Нескольких из них в торговых центрах «застукали» во время проверок.

Губернатор Приамурья уже распорядился пускать детей в торговые центры только в сопровождении взрослых, а владельцам ТЦ надлежит за этим тщательно следить. Решено запретить и работу бесплатных точек Wi-Fi в торговых центрах и точках общепита. Это, по задумке властей, тоже должно поспособствовать снижению численности подростков в общественных местах.

Похожие рекомендации медики дают и для пожилых людей.

— Работающие граждане 65+ имеют возможность до 30 ноября уйти на оплачиваемый больничный. При этом неработающие пожилые граждане продолжают вести достаточно активный образ жизни. В ходе рейдовых проверок мы отмечаем значительное количество пожилых лиц в общественном транспорте, торговых центрах и иных людных местах. Предлагаем активизировать работу по контролю режима самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, — заявила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Решили запретить в Приамурье и свадьбы с гостями. Точнее — торжественные регистрации браков в подразделениях ЗАГСа в присутствии большого количества народа.

Наибольший рост новых случаев в регионе наблюдается в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Зее, Свободном, Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Мазановском и Тындинском районах.

В регионе уже более 6 тысяч человек находятся на самоизоляции как контактировавшие с больными COVID-19. Болеет коронавирусом 4 305 человек, из их числа 1 296 пациентов лечатся в стационарах, остальные — на дому.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    42 минуты назад

    Может Едрисне стоит покинуть свои кабинеты и разместить там больных ковидом? И посадить тех, кто принимал решение о продаже китайцам 3й горбольницы на Уралова!

  • full

    full
    32 минуты назад

    Думаю, что здание облстата можно отдать под больничку. Меньше путаницы будет. Что означает цифра - болеет 4305 человек? Если брать цифры из другой статьи, где всего заболевших более 7 тысяч, а излеченных более 5 тысяч, то получится, что болеет порядка 2 тысяч человек. Брехать нужно складно, иначе возникают вопросы к брехунам.

  • Roker

    Roker
    28 минут назад

    Яндекс пишет что болеет 1567 человек, а в статье указали 4305, кто врет?

    До этого статистику занижали?!??

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    27 минут назад

    Больше всего 65+ в продовольственных магазинах,-и что значит "Предлагаем активизировать работу по контролю режима самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет"-что штрафовать будут бабушек и дедушек- просто в гастрономе открыть пункт приема штрафов! Бюджет озолотится...а 65+-вымрут...

  • Roker

    Roker
    25 минут назад

    Писали по какой то области, что выздоровело больше чем заразилось.

    Занижали заболеваемость, а забыли про выздоровивших.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    24 минуты назад

    Про свадьбы - смешно. Регистрация без гостей. А торжества в кафе с толпой людей, бок о бок, без масок и перчаток. Весь инстаграм организаторов свадебных вечеринок пестрит фотоотчетами, сторизы туда же. А потом мы удивляемся очередям в поликлинике с признаками орви и ковид по 50 человек. Ну что, товарищи, знатно отдыхаете в кафешечках, да на свадебках? А потом туса одна на всех в поликлинике.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    22 минуты назад

    Можно здание на Ленина 135 приспособить под госпиталь. Толку будет больше!

  • Бомба

    Бомба
    21 минута назад

    Им с высокой колокольни...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    18 минут назад

    Более 70 работников роддома Благовещенска подписали открытое письмо губернатору

    https://www.amur.life/news/2020/11/06/bolee-70-rabotnikov-roddoma-blagoveschenska-podpisali-otkrytoe-pismo-gubernatoru

    АИ до сих пор не в курсе?! Или как обычно боятся Васе портить карму?

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