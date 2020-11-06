Жителям Белогорска «впаривают» кухонные товары и приглашают на несуществующую выставку

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В Белогорске по домам ходят якобы представители известных компаний, торгующих кухонным оборудованием, и предлагают жителям города бесплатные товары. По их словам, люди стали счастливчиками, всё бесплатно, заплатить нужно только за доставку. Эти же продавцы приглашают горожан на выставку в дом культуры, о которой руководство учреждения не в курсе.

Представляясь «дилерами» одной из известных фирм, специализирующейся на кухонном оборудовании, неизвестные лица приглашают белогорцев в дом культуры «Амурсельмаш» на выставку. При этом предлагают тут же купить якобы брендовую посуду по счастливой̆ акции и со скидкой̆ в пятьдесят процентов, пишет в своём инстаграм-аккаунте администрация города.



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— Буквально сегодня с утра в дом культуры пришла пожилая женщина с намерением приобрести товар со скидкой̆. Естественно, никаких выставок у нас в учреждении нет, — рассказала работник дома культуры Юлия. — Буквально вчера, так совпало, приходили «распространители» и в нашу семью. Озвучили, что мы счастливчики и для нас всё абсолютно бесплатно. Только заплатить надо за доставку посуды 16 тысяч. Но коль «счастливые», то надо заплатить всего 8 тысяч. При этом предлагают оформить какой-то то ли кредит, то ли договор. Узнав, что я работаю в доме культуры, и никаких выставок у нас не проводится, мошенник быстро убежал.



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В целях предотвращения возможных мошеннических действий̆ учреждение культуры разместило у себя в профиле предостерегающее сообщение.



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— Уважаемые жители Белогорска! Дом культуры «Амурсельмаш» уведомляет, что никаких выставок по распродаже брендового кухонного оборудования на базе учреждения культуры не проводится, — написано в профиле.

О том, что амурчане стали жертвами мошенников, сообщения приходят практически ежедневно. Буквально вчера Амур.инфо писал о 58-летней жительнице Зеи, которая перевела мошенникам больше миллиона рублей.