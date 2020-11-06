Ровно 13 лет назад был подписан указ о создании космодрома «Восточный»

В Приамурье сегодня, 6 октября, отмечает фактический день рождения космодрома «Восточный». В этот день 13 лет назад Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома.

В 2010 году заложили «Памятный знак» в честь начала работ. А строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. На май 2016 года стоимость построенных объектов составляла 84 миллиарда рублей.

28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трёх искусственных спутников Земли. К 2022 году планируется запуск пилотируемого корабля «Федерация» в беспилотном варианте и в 2024 году — запуск с экипажем.

Стартовый комплекс космодрома изображён на оборотной стороне купюры в две тысячи рублей. Её выпустил Банк России 12 октября 2017 года.

Космодром является гордостью не только Приамурья и Дальнего Востока, но и всей России. В области для работы на космодроме готовят молодых специалистов уже со школьной скамьи. Сейчас попасть на космодром как турист может любой желающий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что прошлом году Россия осуществила 25 пусков ракет космического назначения, что на четверть больше показателей 2018 года. А в этом году запланировано 33 пуска, из которых 12 запусков спутников – по Федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три – из Гвианского космического центра.