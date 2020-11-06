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6ноября
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сегодня, 16:36 0

Дочь Михаила Ефремова живет в квартире стоимостью 80 млн рублей

Дочь Михаила Ефремова живет в квартире стоимостью 80 млн рублей
Фото: smi2.ru

Мать Михаила Ефремова Алла Покровская, умершая в 2019 году, оставила в наследство квартиру в Москве, в знаменитом доме №17 на Никитском бульваре. Сейчас там живёт дочь актера Анна-Мария, сообщает РИА ФАН.

По информации агенства квартира, где живёт девушка, площадью 66,6 кв. метра, кадастровой стоимостью около 27 миллионов рублей, а реальной свыше 80 млн рублей.

Анна-Мария всем говорит, что квартира досталась ей от бабушки по наследству, но в Росреестре сведений о собственниках жилья нет.

По сравнению с квартирой Михаила Ефремова в 148 квадратных метров, квартира его матери гораздо меньше, но зато находится в одном из самых знаменитых домов Москвы. В этом доме жили Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, а также артисты «Современника» и МХАТ. Поэтому квартиры в этом доме — это почти музеи.

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#финансы #шоу-бизнес

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