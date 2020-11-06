Главное «За неделю!»: снег, гололёд, коронавирус, Парк Дружбы

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Всем привет, дорогие друзья! В отличии от маленькой пятницы по среди этой недели, я сейчас говорю про среду, этот рабочий действительно финальный на этой неделе. А раз уж так, то встречайте традиционный уже дайджест новостей на Амур Инфо. Коротко и по делу. Не будем тянуть, начинаем!

Итак, понедельник встретил нас прохладой, снегом и гололёдом. Как говорится в мемах: «Астрологи объявили неделю снега и гололёда. Количество проданных щёток для чистки машин от снега и очередей на шиномонтажках увеличилось в 10 раз». Ну а если серьёзно, то конечно же это стало большим неудобством для всех автолюбителей. Некоторые наши коллеги, например, в этот день решили не садиться за руль, а отправились на работу на такси. Естественно, за космические деньги. Но главное, что до работы все добрались в целости и невредимости… Лично я езжу практически всегда по центральным улицам города. Вроде бы там всё более-менее нормально, дорогу подчистили, ездить можно. Но если вы знаете, что где-то в городе есть участки, куда стоило бы отправить рабочих на чистку дорожного полотна, – пишите в комментариях.

Но знаете, приятнее всего, конечно, в такое прохладное время – это зайти в теплую студию или офис, согреться и приступать к работе, а придя домой принять горячий душ, смыть с себя рабочие заботы и заняться заботами личными. Конечно, отопление, как и горячая вода – вещи непостоянные, поэтому лучше быть во всеоружии. Торгово-монтажная компания Климат 28 даёт такую возможность. Специалисты компании имеют большой опыт работы как с бытовым, так и с промышленным климатическим оборудованием, что может быть полезно не только нам, рядовым потребителям, но также средним и большим предпринимателям. В общем, наша редакция рекомендует и предлагает ознакомиться с ассортиментом и предоставляемыми услугами на сайте klimat28.ru.

Свой первый 100-дневный юбилей отметил на своём посту мэр города Олег Имамеев. Ну, конечно, отметил, это сказано громко, скорее всего так, обвёл в календаре кругляшком дату и… отправился на интервью к нашему главному редактору.

На повестке дня: коронавирус, дороги, ливнёвки, социальны сети и многое другое. Конечно, Олега Гатаулловича понять можно, попал он на эту должность не в самое простое время, но для него это станет хорошей возможностью показать себя. Почитать полное интервью можно на нашем сайте. Как и комментарии к нему. Если с негативом и похвалой всё понятно, то вот чем так прекрасен форум – мне действительно интересно, ибо пишут о чём очень часто. В составе команды Амур Инфо мы недавно, но про форум слышим чаще чем про что-либо еще. Он для нас уже как Тайная комната в Гарри Поттере. Вроде бы было интересно открыть, дабы глянуть что там, но чет страшновато. Ну ладно не об этом. Как я уже сказал, полное интервью с градоначальником на сайте.

Коронавирус, о нём пишут и говорят все. И наш выпуск не станет исключением. Если пугающие цифры нам уже как-то стали привычны, то вот проявлять равнодушие к мерам самозащиты ни в коем случае нельзя. Ведь залог здоровья при пандемии – внимательное отношение к таким уже до боли в душе знакомым вещам. Тем более на днях Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала, что регион ещё не вышел на пик коронавирусной инфекции. Так что очень важно сейчас быть очень бдительными. Немного о цифрах: если два человека в маске, один – здоровый, другой – потенциально зараженный, то на 70 % маска даст возможность не заразиться. Если один в маске, а другой без, то она защищает только на 5 %. Честно, не понимаю, как можно при всех обстоятельствах оставаться ковид-диссидентом, но ситуация явно не самая благоприятная. Так что ваше здоровье, а как следствие и здоровье ваших близких, в ваших руках. Надеюсь, руках, обработанных антисептиком.

Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал, — сказал Владимир Путин Благовещенской школьнице. Хмм, как-то кликбейтно получилось. Но, с другой стороны, ведь именно так отреагировал президент на песню «Умывает красно солнышко» в исполнении финалистки Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Елизаветы. Видео песни и реакции главы страны ищите также на нашем сайте.

Ну и поговорим немного о будущем. Оно у нас как всегда светлое и прекрасное. Мы уже как-то кстати рассказывали о том, что Парк Дружбы в ближайшем будущем обновится. Уже в следующем году на его территории появится скейт парк. Но, кроме этого, Амурский центр развития территорий подготовил комплекс предложений по благоустройству парка. Увеличение парковок, улучшение транспортной доступности, четкое зонирование, берегоукрепление. Кстати, последнее уже планируют сделать в этом году. Что касается всего остального, то центр руководства парка приняло идеи на вооружение. Ну что ж, поглядим что получится.

Ладно, мечтать и говорить о будущем можно долго, главное, чтобы его яркое и теплое сияние не померкло к нашему к нему приближению, а то знаете, в последнее время столько всего негативного. Но хочется, чтобы маленький свет всё-таки в каждом из нас сиял. Сиял и вёл нас к лучшему. Из реального и приятно, кстати, у нас выходные. Надеюсь, каждый из нас их проведёт хорошо и без последствий. С любовью и наилучшими пожеланиями Амур Инфо. Берегите себя и до новых встреч!