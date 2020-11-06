Для ковидных пациентов в Приамурье предоставлено уже 1530 коек

За счёт освобождения медучреждений от профильных пациентов коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить до 1530 единиц.

— Активно работает провизорный госпиталь на базе больницы восстановительного лечения на 60 коек. Накануне начал функционировать инфекционный госпиталь на базе наркологического диспансера на 80 коек — началось его заполнение. Практически заполнен провизорный госпиталь на базе областного кожно-венерологического диспансера. Развернута база для долечивания пациентов на базе санатория «Василек» - туда отправились первые пациенты с положительной динамикой, — сообщила и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Освобождают и Благовещенский городской роддом. Первые 15 рожениц уже переведены в областной перинатальный центр. До конца года туда положат порядка 300 пациенток. Нагрузка на перинатальный центр вырастет в 2 раза, здесь будет проходить до 25 родов в сутки.

На данный момент в больницах, подчинённых региональному минздраву, находится на стационарном лечении 1296 пациентов с COVID-19, на амбулаторном — 3009.

На помощь врачам направлены 360 студентов-медиков и 69 волонтёров.