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6ноября
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сегодня, 17:04 5

Для ковидных пациентов в Приамурье предоставлено уже 1530 коек

Для ковидных пациентов в Приамурье предоставлено уже 1530 коек
Фото: pixabay.com

За счёт освобождения медучреждений от профильных пациентов коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией удалось увеличить до 1530 единиц.

— Активно работает провизорный госпиталь на базе больницы восстановительного лечения на 60 коек. Накануне начал функционировать инфекционный госпиталь на базе наркологического диспансера на 80 коек — началось его заполнение. Практически заполнен провизорный госпиталь на базе областного кожно-венерологического диспансера. Развернута база для долечивания пациентов на базе санатория «Василек» - туда отправились первые пациенты с положительной динамикой, — сообщила и.о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Освобождают и Благовещенский городской роддом. Первые 15 рожениц уже переведены в областной перинатальный центр. До конца года туда положат порядка 300 пациенток. Нагрузка на перинатальный центр вырастет в 2 раза, здесь будет проходить до 25 родов в сутки.

На данный момент в больницах, подчинённых региональному минздраву, находится на стационарном лечении 1296 пациентов с COVID-19, на амбулаторном — 3009.

На помощь врачам направлены 360 студентов-медиков и 69 волонтёров.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • bishop2018

    bishop2018
    50 минут назад

    врачей бы еще предоставили в нужном кол-ве

  • Кроненберг

    Кроненберг
    45 минут назад

    хватит на 10 дней

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    44 минуты назад

    Жаль, что оккупанты продали китайцам 3ю горбольницу на Уралова, туда можно было бы отправить всех ковидников. Оптимизация по-Путлеровски

  • Sasha028

    Sasha028
    30 минут назад

    Долбоёбы ебаные... Как мозгов хватило роддом отдать под больных ковидом!

  • Sasha028

    Sasha028
    30 минут назад

    На Ленина, 135 разместите койки.

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