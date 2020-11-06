Хабаровская таможня ПТС не выдаёт, паспорта станут электронными

Перечень уполномоченных организаций размещен на сайте Минпромторга России. А подробную информацию о получении электронных ПТС можно узнать на сайте администратора системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт».

— Однако, таможня всё ещё может выпускать транспортные средства в свободное обращение, контролировать утилизационный сбор и передавать данные в ЕАИС, — сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.