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6ноября
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сегодня, 18:02 0

Хабаровская таможня ПТС не выдаёт, паспорта станут электронными

Хабаровская таможня ПТС не выдаёт, паспорта станут электронными
Фото: Минпромторг РФ

Хабаровская таможня прекратила выдачу паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 ноября. Теперь ПТС на ввозимые авто будут выдавать в электронном виде уполномоченные организации.

Перечень уполномоченных организаций размещен на сайте Минпромторга России. А подробную информацию о получении электронных ПТС можно узнать на сайте администратора системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт».

— Однако, таможня всё ещё может выпускать транспортные средства в свободное обращение, контролировать утилизационный сбор и передавать данные в ЕАИС, — сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

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#транспорт

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