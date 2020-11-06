В Белогорске массово проверяют неблагополучные семьи

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Только в 2020 году белогорской полицией возбуждено четыре уголовных дела в отношении родителей, которые причинили своим детям телесные повреждения. К административной ответственности привлечено около 600 законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

— Большинство таких родителей ведут асоциальный образ жизни, не работают, — говорит врио начальника отделения ПДН МО МВД России «Белогорский» майор полиции Светлана Фотьева. — Так, летом выявлен факт причинения побоев 11-летнему ребёнку-инвалиду. Мать, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударила шваброй своего сына за то, что он не хотел идти домой от соседей.



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Профилактические меры в рамках операции «Нет-насилию!» призваны предупредить возникновение случаев подобного обращения с детьми. Правоохранители посетят семьи, в которых проживают дети с лицами, ранее совершавшими преступления, страдающими алкогольной или наркотической зависимостями. Органы системы профилактики проведут совместные рейды, направленные на выявление несовершеннолетних правонарушителей и детей, находящихся в ночное время без сопровождения родителей.

Сотрудники полиции призывают сообщать в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного 102) всех, кому что-либо известно о фактах совершения преступных деяний в отношении несовершеннолетних, а также о родителях, злоупотребляющих алкогольными напитками и ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, о детях, находящихся в социально-опасном положении.

На днях проверка в неблагополучной семье проходила в другом городе Приамурья. Как установили в прокуратуре города Зеи, погибшая в водоёме семилетняя девочка часто оставался без присмотра. Её мать вела антисоциальный образ жизни, часто пила и даже отсидела в колонии за неуплату алиментов. Воспитанием погибшего ребёнка занималась бабушка.