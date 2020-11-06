Из-за коронавируса в Приамурье отменили торжественные регистрации свадеб

Региональные власти приняли решение не пускать гостей на регистрацию свадеб. Мера связана с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Решение принято сегодня областным оперативным штабом, на такой мере настояла руководитель управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Регистрировать браки будут при минимальном присутствии посторонних. Скорее всего, пускать в ЗАГСы будут только молодожёнов.

Власти Приамурья, кроме того, поручили чиновникам на местах и центру занятости населения Амурской области проверить, отправили ли, как ранее рекомендовалось, работодатели треть свои сотрудников на «удалёнку». К тем предприятиям, где этого не произошло, обещают принять меры.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал закрывать все кафе и рестораны в Приамурье не позже 18:00 с целью борьбы с распространением COVID-19. Благовещенских школьников отпустили на каникулы на неделю раньше, а садики перевели на гибкий график приёма детей. Предпринимателям в городах региона рекомендовано не устраивать распродаж и промо-акций.