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6ноября
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сегодня, 16:11 1

Почти 4,5 тысячи амурчан хотят оформить «дальневосточную ипотеку»

Почти 4,5 тысячи амурчан хотят оформить «дальневосточную ипотеку»
Фото: pixabay.com

На получение льготной «дальневосточной ипотеки» подали заявку почти 4,5 тысячи жителей Амурской области. Эти цифры озвучил губернатор региона Василий Орлов.

— В Приамурье «дальневосточная ипотека» остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. В общей сложности заявки на ипотеку под 2% в области подали порядка 4,5 тысяч человек, больше 65% заявок получили положительное решение, а 1124 амурские семьи уже получили средства по кредитам. Средний размер льготного займа в Амурской области составляет 3,27 млн рублей. При этом мы предусмотрели региональную меру поддержки тех, кто решил взять льготный кредит для приобретения жилья в сельской местности. Выплата предоставляется однократно в размере 10% от размера кредита, но не более 500 тысяч рублей. Средства можно направить как непосредственно на выплату банку первоначального взноса, так и для погашения ссудной задолженности по кредитному договору, — рассказал Василий Александрович.

Пресс-служба областного правительства привела примеры личных историй амурчан. Так мать двоих детей из Тынды Дарья Силак благодаря «дальневосточной ипотеке» уже в июле поселилась в трёхкомнатной квартире.

— Конечно, меня привлекла ставка. Взять ипотеку на других условиях я бы вряд ли решилась. После подачи документов сумму одобрили в течение нескольких дней, — рассказала женщина.

Пользуется спросом и программа индивидуальной застройки.

«Получить займы под ИЖС в регионе захотели больше 100 семей, в том числе 16 из них планируют строительство своего дома на «дальневосточном гектаре», пишет пресс-служба правительства Амурской области у себя на сайте.

Напомним, программа льготной ипотеки под 2% заработала в начале декабря 2019 года. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года - и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья.

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#губернатор #Недвижимость

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Комментарии
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  • fan

    fan
    52 минуты назад

    зачем врать-то. Оформить все хотят, но вот только под условия попадают всего 4,5 тысячи из 800 тысяч жителей Амурской области.

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