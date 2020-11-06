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6ноября
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сегодня, 16:24 4

В Благовещенске у областной библиотеки сбили пешехода

В Благовещенске у областной библиотеки сбили пешехода
Фото: @kriminal.blg

Сегодня днём в районе дома по улице Ленина, 151 водитель сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в больницу.

Информация о ДТП на пересечении улиц Ленина — Пионерская появилась в инстаграм-паблике @kriminal.blg. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Honda Fit сбил 47-летнюю женщину переходившую перекрёсток на зелёный.

В областном ГИБДД корреспонденту Амур.инфо подтвердили информацию о том, что произошло ДТП в 12:45 в районе дома по улице Ленина, 151. Водитель автомобиля Honda Fit Shuttle при повороте направо на регулируемом перекрёстке на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, сообщили в ГИБДД.

Разбираются полицейские и в обстоятельствах происшествия, которое случилось вчера вечером возле ОКЦ. Там загорелся припаркованный автомобиль.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    а причем тут областная библиотека?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    свежий светофор

  • topaz

    topaz
    57 минут назад

    "Ну вот", ну просто для географии, к примеру. Не все в улицах понимают

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    А точно областная библиотека на Пионерской?

    Я думал, там филармония...

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