Топливная компания подарила благовещенским автоволонтёрам тысячу литров бензина

В пятницу, 6 ноября, представители компании ННК в Благовещенске передали местным волонтёрам-водителям 10 топливных карт на 100 литров бензина марки АИ-92 каждая.

Акция, которую организовали при поддержке Амур.инфо, прошла буднично и без помпы. Но, что важнее в условиях пандемии, – с соблюдением санитарных требований: на улице, с масками на лицах и соблюдением социальной дистанции. Тактильный контакт – только в перчатках. Представители топливной компании подтвердили, что бизнес вполне способен быть социально ответственным.

— В сегодняшней непростой ситуации как никогда нужна поддержка всем, кто нуждается в помощи. Несмотря на сложный период для всех отраслей экономики, «Независимая нефтегазовая компания» последовательно реализует социальную политику в регионах присутствия. Сеть наших заправок на Дальнем Востоке насчитывает около 300 АЗС, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. И сегодня каждая из них с начала пандемии продолжает бесплатно обеспечивать качественным топливом автомобили добровольцев для оперативной доставки продуктов первой необходимости и жизненно важных медицинских препаратов людям, находящимся в зоне риска, — отметила в процессе передачи карт представитель АО «ННК-Амурнефтепродукт».

Герои, которыми смело можно назвать волонтёров, были немногословны. Лишь коротко рассказали о том, как и почему стали помогать врачам.

— Пару недель назад на меня вышла одна женщина. У неё дочь-студентка заболела коронавирусом. Сама женщина живёт далеко в деревне. Она попросила меня купить продукты и лекарства. Если с продуктами было всё просто, то с лекарствами напротив. Пришлось объехать не одну аптеку. Тем не менее всё удалось передать. Увидел воочию, как это происходит. Потом наткнулся в интернете на движение «Прогрессия», решил помогать на постоянной основе уже врачам, — рассказал волонтёр Денис.

А вот для второго молодого человека, Артёма, волонтёрская деятельность не в новинку.

— Я из «Молодёжки ОНФ», которая отвечает за движение автоволонтёров. Как только узнал, что требуются люди, подключился. Есть и автомобиль, и свободное время, — говорит доброволец.

Работают парни с детскими поликлиниками. Если Денис чаще возит врачей на рядовые выезды, то Артём в большей мере возит «ковидные» бригады на сбор проб. В среднем их работа занимает до шести с половиной часов ежедневно.

Картами водители воспользовались незамедлительно, после заправки отправились в медучреждения. Денис работает в микрорайоне, Артём – в городе.

К слову, о том, что в борьбе с пандемией как никогда важна гражданская позиция бизнеса, ещё в марте сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Главная тема последних месяцев – коронавирус. Сейчас нам всем нужно сплотиться для победы над этой инфекцией. Необходимо поддерживать тех, кто больше всех остальных нуждается в этой помощи, – врачи, группы риска, дети. Сейчас пришло время бизнесу проявить гражданскую ответственность и позицию», – написал тогда Василий Александрович в своём инстаграм-аккаунте.

Сегодня его слова, кажется, вновь стали весьма актуальными.