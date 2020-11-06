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6ноября
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сегодня, 15:11 0

Московская актриса заказала убийство отца из-за двух квартир

Московская актриса заказала убийство отца из-за двух квартир
Фото: trendovina.ru

47-летняя актриса массовки искала киллеров для убийства отца из-за двух квартир в Москве. Но преступление удалось предотвратить, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно, у женщины скопились долги в размере около 500 тысяч рублей. Она не могла оплатить несколько кредитов, штрафы, налоги и услуги ЖКХ.

Подозреваемая участвовала в съемках как актриса массовки, занималась куплей-продажей недвижимости, а также позиционировала себя коуч-тренером. Но денег женщине, вероятно, не хватало, и она решила получить две квартиры 67-летнего отца.

Она разместила завуалированное объявление о поиске киллера в интернете, предлагая исполнителю 1,5 млн рублей. Объявление отследили оперативники и стали вести с женщиной переговоры. В качестве орудия убийства подозреваемая предложила использовать электрошокер. В назначенный день она передала «киллерам» фотографию отца, перчатки и электрошокер.

Сыщики сообщили о планах дочери её отцу и попросили поучаствовать в эксперименте. Они показали заказчице, как «убитого» несут на носилках, после чего она передала им предоплату 180 тысяч рублей.

Женщину задержали, ей было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству.

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#криминал #происшествия

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