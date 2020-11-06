За путешествие на Сахалин можно вернуть до 20 тысяч рублей

Для возвращения денег есть несколько условий. Тур нужно оплатить до 5 декабря картой «Мир», поездка должна состояться не позднее 10 января 2021 года, длительность значения не имеет.

Такие меры поддержки предусмотрены государством для поддержки внутреннего туризма. В Сахалинскую область ежегодно приезжает большое количество туристов, но дорогие билеты могут себе позволить далеко не все.

— Мы очень удалены от Москвы, при этом авиабилеты даже в соседние регионы стоят дорого, не каждый может позволить, — прокомментировали в правительстве региона.