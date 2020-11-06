Благовещенские рыбаки вышли на хрупкий лёд на Амуре
В столице Приамурья на набережной Амура на льду заметили двоих рыбаков. Мужчины удили рыбу прямо на краю ледохода. Такие действия могут быть опасны для жизни и здоровья, лёд ещё не окреп.
Напомним, что недавно на севере Камчатки двое детей провалились под лёд и утонули. А в Тынде жители заметили детей, катающихся по неокрепшему льду. Также амурские спасатели дважды выезжали на спасение рыбаков. К счастью, пятерых человек удалось спасти.
Период ледообразования — опасное явление. Становление льда происходит неравномерно. Если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом — легко проломится. Прочность льда можно определить визуально. Лёд голубого цвета прочнее белого льда в два раза, сообщает региональное управление МЧС.
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