Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 2

Благовещенские рыбаки вышли на хрупкий лёд на Амуре

Благовещенские рыбаки вышли на хрупкий лёд на Амуре

В столице Приамурья на набережной Амура на льду заметили двоих рыбаков. Мужчины удили рыбу прямо на краю ледохода. Такие действия могут быть опасны для жизни и здоровья, лёд ещё не окреп.

Напомним, что недавно на севере Камчатки двое детей провалились под лёд и утонули. А в Тынде жители заметили детей, катающихся по неокрепшему льду. Также амурские спасатели дважды выезжали на спасение рыбаков. К счастью, пятерых человек удалось спасти.

Период ледообразования — опасное явление. Становление льда происходит неравномерно. Если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом — легко проломится. Прочность льда можно определить визуально. Лёд голубого цвета прочнее белого льда в два раза, сообщает региональное управление МЧС.

Просмотров всего: 483

#большая вода #животные

распечатать


Общество 1

Жительница Приамурья спасла птицу и просит помощи
В России и мире

В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом
Общество

Появились новые фото тигрицы Филиппы и тигров Грома и Бориса, обитающих в ЕАО
В России и мире 1

В Дании из-за мутировавшего коронавируса уничтожают всех норок
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Пламенный привет кормильцам рыб!

    Всплывут по весне у Хабаровска

  • topaz

    topaz
    53 минуты назад

    Безмозглые, чес слово!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь