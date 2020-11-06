В Благовещенске таксист приехал на вызов с битой и угрозами

Жители Благовещенска вызвали такси, но спустя время назначенный на вызов водитель попросил их отменить заказ. Они отказались, на что водитель пообещал приехать и разобраться с ними. Позже он подъехал на указанный в приложении адрес, вооружившись битой. Полиция проводит проверку по данному факту.

Информация о происшествии появилась в городском паблике @dpskontrol_28rus. Со слов подписчика, вчера вечером благовещенцы вызвали такси в район улиц Пушкина — Краснофлотской.

— В общем, всё как обычно, машину нам назначили, но через некоторое время позвонил водитель и попросил отменить заказ, на что мы ответили, что отменять заказ не будем и попросили его отменить заказ самому. На что он ответил: «Хорошо, сейчас приеду, разберемся». В итоге таксист все-таки приехал к нам, но не один, а с битой. Я тоже не растерялся и решил взять монтировку с гаража. Увидев монтировку, таксист уехал, но пообещал вернуться. В настоящее время туда приехала куча узбеков, и мы боимся даже выходить, — написал мужчина.

В пресс-службе благовещенской полиции Амур.инфо рассказали, что вчера 23:55 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение по данному факту. В настоящий момент проводится проверка. В сообщении говорилось о том, что в данном районе находится водитель такси с битой. О конфликте и причинении телесных повреждений в сообщении от благовещенцев информации не было.

Это уже не первый случай неадекватного поведения водителей такси в нашем городе. В сентябре такой попался корреспонденту Амур.инфо, когда тот вызвал такси, чтобы ехать на работу. В полицию также было написано заявление. Водителя нашли и провели с ним беседу, до штрафа дело не дошло.