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6ноября
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сегодня, 15:12 10

В Благовещенске таксист приехал на вызов с битой и угрозами

В Благовещенске таксист приехал на вызов с битой и угрозами
Фото: pixabay.com

Жители Благовещенска вызвали такси, но спустя время назначенный на вызов водитель попросил их отменить заказ. Они отказались, на что водитель пообещал приехать и разобраться с ними. Позже он подъехал на указанный в приложении адрес, вооружившись битой. Полиция проводит проверку по данному факту.

Информация о происшествии появилась в городском паблике @dpskontrol_28rus. Со слов подписчика, вчера вечером благовещенцы вызвали такси в район улиц Пушкина — Краснофлотской.

— В общем, всё как обычно, машину нам назначили, но через некоторое время позвонил водитель и попросил отменить заказ, на что мы ответили, что отменять заказ не будем и попросили его отменить заказ самому. На что он ответил: «Хорошо, сейчас приеду, разберемся». В итоге таксист все-таки приехал к нам, но не один, а с битой. Я тоже не растерялся и решил взять монтировку с гаража. Увидев монтировку, таксист уехал, но пообещал вернуться. В настоящее время туда приехала куча узбеков, и мы боимся даже выходить, — написал мужчина.

В пресс-службе благовещенской полиции Амур.инфо рассказали, что вчера 23:55 в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение по данному факту. В настоящий момент проводится проверка. В сообщении говорилось о том, что в данном районе находится водитель такси с битой. О конфликте и причинении телесных повреждений в сообщении от благовещенцев информации не было.

Это уже не первый случай неадекватного поведения водителей такси в нашем городе. В сентябре такой попался корреспонденту Амур.инфо, когда тот вызвал такси, чтобы ехать на работу. В полицию также было написано заявление. Водителя нашли и провели с ним беседу, до штрафа дело не дошло.

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ИньИянь

    ИньИянь
    2 часа назад

    Звоните в полицию. Сидите, молчите. Потом порежу, тоже молчать будете, если сил нет ответить?

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    путин ишо в пазапрошлом году выдал фсем биты в умантарке и сказал мачить либерастов.

  • Marks

    Marks
    1 час назад

    Пипец, уже узбеки рулить начинают. Пинка им под зад и вперед с песней в чуркистан.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Сейчас очень много в такси "гостей с средней Азии" сам не раз сталкивался с агресивными таксистами... Не понимаю, почему таких не выдворяют с территории РФ, с запретом дальнейшего приезда!?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Ну как так? Сначала согласился везти, потом - нет. А если по такой схеме начнут работать поезда?

  • Анатолий73

    Анатолий73
    39 минут назад

    В мешок их всех - и на родину. Однажды в Благовещенске уже воспитывали азербайджанцев в девяностых. Вотвремена Карабаха. Дождутся и эти. В конец оборзели.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    38 минут назад

    Этот дебил часто на Октябрьской себя агрессивно ведёт.... Идиот чуркестанец

  • квт

    квт
    36 минут назад

    такси максим, дама с трудом (проблемы с русским произношением) переспрашивает название улиц...

  • OT

    OT
    34 минуты назад

    Азиаты всегда виновники. Это главное правило просматривается.

  • Бомба

    Бомба
    9 минут назад

    Выгонять их нельзя-они гпз строят!!! С другой отменить не судьба было? Пока водитель не доехал деньги не списываются,хотели просто в ипеня за копейки уехать,на Яндексе частая тема..

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