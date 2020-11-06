Благовещенский расчетно-кассовый центр 7 ноября работать не будет

— Число заболевших COVID-19 в Благовещенске растёт. Поэтому мы решили провести допмероприятия по дезинфекции для профилактики заболеваний. Мы искренне извиняемся перед клиентами за доставленные неудобства. А также напоминаем, что без комиссии квитанцию можно оплатить на сайте. По другим вопросам обращайтесь по электронной почте info@blag-rkc.ru, — рассказывает генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Напомним, что с марта 2020 года в помещении расчетно-кассового центра каждые два часа проводится дезинфекция. В зале работают бактерицидные облучатели-рециркуляторы с УФ-излучателем. Все сотрудники находятся в масках и резиновых перчатках.

Чтобы онлайн без комиссии оплатить услуги в личном кабинете на сайте нужно зарегистрироваться. После заполнения анкеты на сайте, на электронную почту в течение суток придёт подтверждение и пароль для входа в личный кабинет. После ввода пароля в нижнем левом углу появится кнопка «оплатить». Услуга доступна для владельцев карт всех банков. Сервис помогает не только оплатить услуги, но и отследить начисления, передать показания приборов учёта, а также отследить историю операций.

Вопросы можно задать в будни дни по телефонам: 8 (4162) 22-14-60, 8 (4162) 22-14-61, 8 (4162) 579-888 в будни с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 17:00.