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6ноября
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Экскаваторщику придётся заплатить за обрыв проводов, после которого дома в Чигирях остались без света

Экскаваторщику придётся заплатить за обрыв проводов, после которого дома в Чигирях остались без света
Фото: pixabay.com

5 ноября во время ремонтных работ в районе улиц Василенко-Воронкова водитель экскаватора оборвал провода и погнул электроопору. Из-за происшествия без света осталась часть домов в селе Чигири.

Вчера поврежденный участок вывели из схемы электроснабжения и восстановили электроснабжение потребителям. На линии будет ремонт. А водителю экскаватора предстоит понести административную ответственность и заплатить штраф.

При осмотре были обнаружены оборванные провода и погнутая траверса на опоре, виновника происшествия на месте не было. По словам очевидцев и по следам определили, что работал экскаватор. На место была вызвана полиция, сообщают Амурские электрические сети в своём инстаграм-аккаунте.


Благодаря тому, что линия была не под напряжением, обошлось без травм и жертв тех, кто работал рядом с экскаватором. Линия в этот день была обесточена в связи с завершением работ по подключению вновь смонтированных трансформаторных подстанций для повышения качества и надежности электроснабжения, написали энергетики.


В 16.54 поврежденный участок вывели из схемы электроснабжения и восстановили электроснабжение потребителям. Но водителю экскаватора всё равно придётся отвечать за это происшествие. Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, влечёт административную ответственность. Кроме того, виновному предстоит возместить нанесённый ущерб.

Сегодня из-за ремонтов на другом участке электросетей в части домов села Чигири, школе и поликлинике не будет света до 15 часов.

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#Благрайон #ЖКХ

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