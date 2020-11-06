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сегодня, 13:29 1

Жительница Приамурья спасла птицу и просит помощи

Жительница Приамурья спасла птицу и просит помощи

В редакцию Амур.Инфо обратилась жительница Магдагачинского района. Пару дней назад Елена нашла на дороге птицу. Маленькая гостья чувствует себя хорошо, ведёт себя активно, но отказывается от еды.

— Мы подобрали её на дороге два дня назад. Птица ведёт себя активно, сильных видимых повреждений у неё нет. Пытались накормить, предлагали ей и корм для птиц, и рыбу, от всего отказывается, только пьёт, — рассказала Елена.

Как оказалось, эта птичка — одна из поганкообразных, они живут на воде и отлично плавают. Как нам сообщила волонтёр Светлана Садова, содержать в домашних условиях её сложно, эти птицы водоплавающие и ныряющие, по земле не передвигаются. По предположениям Светланы, пернатая гостья травмирована, именно по этой причине она не смогла улететь с остальными сородичами.

— У меня уже 2 такие сидят, держать их можно на тряпочках, но часто их менять и нужен небольшой таз с водой. Для корма подойдет рыбное или куриное филе. Если есть возможность, то её лучше привезти в Благовещенск, — рассказала волонтёр.

Выпустить птицу сейчас не представляется возможным, ведь они здесь не зимуют, она попросту погибнет. Без надлежащего ухода специалистов, дожить до весны шанс тоже не велик, если у вас есть возможность перевезти и спасти птичку из Магдагачинского района в Благовещенск, можно связаться с временной хозяйкой Еленой по телефону 8 914 551 63 29.

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#животные #помощь

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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    20 минут назад

    Мы в ответе за тех кого приручили.

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