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6ноября
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сегодня, 13:05 6

В Благовещенске представили коллекцию «На золотом крыльце сидели»

В Благовещенске представили коллекцию «На золотом крыльце сидели»
Фото: kultura_blag

В столице Приамурья руководитель модельного агентства «Жираф» представила коллекцию стилизованных русских костюмов. Светлана Никонова создала проект «На золотом крыльце сидели» специально ко Дню народного единства.

Женские костюмы выполнены в русских традициях с учётом современных модных тенденций. На воплощение коллекции в жизнь «Центр творческих коммуникаций "Дальний Восток"» получил муниципальный грант в 200 тысяч рублей. Проект стал одним из победителей конкурса в номинации «Сохранение дружбы народов и сотрудничества народов России».

Напомним, что благодаря грантовой поддержке в сфере культуры и искусства в амурской столице издаются комиксы, аудиоэкспозиции и выставки картин.

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#история #концерты #культура

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Коллекция - только на показах ходить и по выставкам ездить.

  • Лукас Кранах

    Лукас Кранах
    1 час назад

    Как грица, хоть в пир, хоть в мир.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Двести тысяч рублей на какую то хрень, коту под хвост по сути.

    Муниципалитету нужно как-то более внимательно изучать проекты, на которые выделяются гранты.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    47 минут назад

    Костюмы красивые, а вот модели страшненькие какие-то

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    34 минуты назад

    Напомните мне невеже, на каком это народном языке России, название нашей страны пишется на латинице?)) Какая это русская традиция?)

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    28 минут назад

    Размалеванные..Расфуфыренные подростки.Псевдо "А ля рюсс".Русского тут и близко нет.Балалайку и медведя надо еще за счет бюджета приобрести. Медведя под хохлому покрасить.

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