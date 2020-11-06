В Благовещенске представили коллекцию «На золотом крыльце сидели»

В столице Приамурья руководитель модельного агентства «Жираф» представила коллекцию стилизованных русских костюмов. Светлана Никонова создала проект «На золотом крыльце сидели» специально ко Дню народного единства.

Женские костюмы выполнены в русских традициях с учётом современных модных тенденций. На воплощение коллекции в жизнь «Центр творческих коммуникаций "Дальний Восток"» получил муниципальный грант в 200 тысяч рублей. Проект стал одним из победителей конкурса в номинации «Сохранение дружбы народов и сотрудничества народов России».

Напомним, что благодаря грантовой поддержке в сфере культуры и искусства в амурской столице издаются комиксы, аудиоэкспозиции и выставки картин.