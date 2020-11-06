В субботу в Приамурье снег: прогноз погоды на 7 ноября

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Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура на севере -7°С...-12°С, местами -17С...-22°С, на юге -4°С...-9°С.

Днём облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки, местами по северо-западным районам сильный снег. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура на севере -2°С...-7°С, местами -8°С...-13°С, на юге -4°С...+1°С.

В Белогорске пасмурно, небольшой снег. Днём температура 0°С...-4°С, ночью около -5°С. Ветер восточный, 1-2 метров в секунду с порывами до 4 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, снег. Температура днём -1°С...-3°С, ночью -5°С...-10°С. Ветер восточный, 0-1 метр в секунду с порывами до 2 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, небольшой снег. Днём температура 0°С...-2°С, ночью -2°С...-5°С. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду.

В Архаре пасмурно, без осадков. Температура днём 0°С...-2°С, ночью до -9°С. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Свободном солнечно, без осадков. Днём температура около -5°С, ночью -11°С...-13°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -2°С...-4°С, ночью до -5°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днём температура -1°С...-5°С, ночью -5°С...-7°С. Ветер северо-восточный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Сковородине пасмурно, снег. Температура днём -3°С...-4°С, ночью до -13°С. Ветер северо-восточный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Температура днём -6°С...-10°С, ночью -13°С...-18°С. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью облачно, небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура -4°С...-6°С. Днём облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура 0°С...-2°С.