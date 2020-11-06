К амурчанам продолжают выезжать «Мобильные бригады»

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В министерство соцзащиты населения Амурской области рассказали, как используют транспорт, приобретённый для доставки граждан в медицинские организации в период ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в министерстве, автомобили используют для доставки медиков из медицинских организаций к лицам старше 65 лет для оказания помощи на дому; доставки лицам старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Салоны автотранспорта обрабатывают после каждого выезда с применением дезинфицирующих средств.

С июня 2020 года «Мобильная бригада» 973 раза выезжала для доставки медицинских работников к лицам старше 65 лет; 603 раза доставила 2363 амурчанам старше 65 лет лекарства и товары первой необходимости.

Осуществление выездов служб «Мобильная бригада» происходит по поступающим заявкам как от медицинских организаций и от лиц старше 65 лет, сообщает министерство соцзащиты населения Амурской области.