Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:49 0

К амурчанам продолжают выезжать «Мобильные бригады»

К амурчанам продолжают выезжать «Мобильные бригады»
Фото: @minsotsamur

В министерство соцзащиты населения Амурской области рассказали, как используют транспорт, приобретённый для доставки граждан в медицинские организации в период ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в министерстве, автомобили используют для доставки медиков из медицинских организаций к лицам старше 65 лет для оказания помощи на дому; доставки лицам старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Салоны автотранспорта обрабатывают после каждого выезда с применением дезинфицирующих средств.

С июня 2020 года «Мобильная бригада» 973 раза выезжала для доставки медицинских работников к лицам старше 65 лет; 603 раза доставила 2363 амурчанам старше 65 лет лекарства и товары первой необходимости.

Осуществление выездов служб «Мобильная бригада» происходит по поступающим заявкам как от медицинских организаций и от лиц старше 65 лет, сообщает министерство соцзащиты населения Амурской области.

Просмотров всего: 856

#коронавирус #жизнь #здоровье

распечатать


Коронавирус

Пациенты с COVID-19 могут «разносить» вирус до двух месяцев
В России и мире

В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом
Общество

Ковидный госпиталь во Владивостоке второй раз за неделю оставили без тепла и горячей воды
В России и мире

Анастасия Волочкова отказывается носить маску от коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь