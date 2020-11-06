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сегодня, 12:35 2

Пациенты с COVID-19 могут «разносить» вирус до двух месяцев

Пациенты с COVID-19 могут «разносить» вирус до двух месяцев
Фото: https://pixabay.com/

В медицинской среде появилась информация о том, что больной COVID-19 может оставаться заразным в течение более длительного срока, чем считалось раньше. Эксперты уже говорят, что, если это окажется действительно так, справиться с распространением инфекции будет очень сложно.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сказал, что заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19 остается заразным в течение 10–20 дней после появления симптомов. Чем тяжелее болеет человек, тем дольше у него в организме размножается вирус. При этом эксперт отметил, что в редких случаях период, в течение которого человек всё ещё может быть заразным, может растягиваться до двух месяцев.

Информация о том, что больной COVID-19 может оставаться заразным в течение более длительного срока, чем считалось раньше, вызывает вопросы и требует дополнительной проверки. Об этом заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По её словам, информация о заразности пациента в течение двух месяцев является тревожной.

— Я не понимаю, что это значит, если иммунная система справилась с этой инфекцией, то каким образом может происходить заражение? ПЦР-диагностика перестаёт определять жизнеспособный вирус уже через неделю после начала заболевания» — цитирует эксперта «РБК».

Попович указала, что, если это всё же окажется действительно так, справиться с распространением инфекции будет очень сложно.

При этом рассчитывать на достоверность ПЦР-теста возможно не всегда. В Минздраве РФ заявили, что тесты на коронавирус могут выдавать ложноотрицательный результат в 40 процентах случаев.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Нагоняют страха перед вакцинацией! То в мозг проникает, то 2 месяца зараза разносится! Оккупантам нужно окупить вакцину - единственное разумное объяснение

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Боишься прививок?

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